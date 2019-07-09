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  3. Motorinde 15 kuruş indirim yapıldı

Motorinde 15 kuruş indirim yapıldı

Motorinde 15 kuruş indirim yapıldı

Motorinin litre fiyatında 15 kuruşluk indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,54 liradan 6,39 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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