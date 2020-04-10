Motora 2 kişi binmek yasak mı? Motora 2 kişi binmek yasaklandı mı?

Motora iki kişinin binmesinin yasaklanıp yasaklanmadığı merak ediliyor. "Motora 2 kişi binmek yasak mı?" sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Coronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 60 yaş üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmış, büyükşehirlere giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Motor yasağı ile ilgili detaylar haberimizde..

MOTORA İKİ KİŞİ BİNMEK YASAK MI?

Muğla'da, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artıran Muğla İl Pandemi Kurulu, motosikletlere 2 kişi binmeyi yasakladı. Yasak kararının ardından Fethiye'de yol kontrolü yapan trafik polisleri sürücüleri uyarmakla yetinirken, yarından itibaren sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Muğla İl Pandemi Kurulu, Vali Esengül Civelek başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer'in de katılımıyla dün toplandı. Kurulda il genelinde uyulması gereken sosyal mesafe kuralları kapsamında karayollarında motorlu bisiklet/motosiklet kullanıcılarının ek yolcu taşıması yasaklandı.

Bu yasak şuan için diğer illerde geçerli değil.