Modifiyeli araç fuarında ilginç olay! Fuar bitti, araçlara ceza yağdı

Tekirdağ Motor Sporları Derneği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin katkıları ile sahil dolgu alanında Tuning Fest 2019 festivali düzenledi. 500’ün üzerinde modifiye tutkunu, araçlarıyla alana geldi. Madifiyeciler, yoğun ilgi gören araçlarıyla, 'En güzel modifiye' ve 'En iyi ses sistemi' kategorilerinde yarıştı. Tekirdağlı vatandaşlar, havanında güzel olması nedeni ile fuara yoğun ilgi gösterdi.

?Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, "Biz Tekirdağ Motor Sporları Derneği olarak 7 yıldan beri profesyonel organizasyon düzenliyoruz. Bir yıl ara verdik. Ondan sonra çok aşırı derecede talep aldık. Tekirdağ'ımız deniz kenarında olduğu için bütün şehirlerden insanlar katılmak istiyor. Biz de bu sene Tekirdağ sahil alanında bir organizasyon yapmak istedik. Yönetimimle bir karar aldık. Çok faydalı bir karar almışız ki şu an alanımıza 500'ün üstünde araç sayısı var. Türkiye'nin her ilinde araç var. Bu yarışmanın amacı nedir, modifiye edilmiş araçların fuarı. Burada iki kategoride yarışmalarımız var. Desibel yarışması, ses yarışması dediğimiz kategori, bir de arabaların güzellik yarışması. Şu an alanda 1 milyon TL'nin üzerine olan araçlarımız var" dedi.

FUAR SONUNDA ARAÇLARA 8 BİN LİRA CEZ AKESİLDİ

Tekirdağ'da düzenlenen 'Tuning Fest 2019' modifiyeli araç fuarının bitmesi sonrasında dağılan araçlara, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı noktada oluşturulan güzergahta uygulama gerçekleştirildi. Araçların geçişi sırasında yapılan denetim ve uygulamalarda 103 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 33 araca toplam 8 bin 62 TL ceza uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

(DHA)