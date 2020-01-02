Mobilya KDV oranı indirimi ne kadar? 2020 Mobilya KDV oranında indirim müjdesi

Mobilya KDV oranı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Mobilya fiyatları düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Bakan Albayrak açıklamasında, mobilyadaki KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurdu.

MOBİLYA KDV ORANI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü. Mobilyadaki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü" dedi.