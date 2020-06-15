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  3. Mobilya dükkanında çıkan yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi
15 Haziran 2020 Pazartesi 09:35 | Son Güncelleme:

Mobilya dükkanında çıkan yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi

Mobilya dükkanında çıkan yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi

Başkentte ikinci el mobilya satılan iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Temmuz Sokak'ta ikinci el mobilya satışı yapılan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İş yeri sahibinin yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izlediği görüldü.

AA

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