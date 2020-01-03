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  3. MİT'ten nokta operasyonu! YPG-PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

MİT'ten nokta operasyonu! YPG-PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

MİT'ten nokta operasyonu! YPG-PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 

Etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi. 

AA


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