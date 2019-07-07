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  3. Son dakika haberi: Kandil'de bir ilk... PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Son dakika haberi: Kandil'de bir ilk... PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Son dakika haberi: Kandil'de bir ilk... PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Kandil'de bir ilk... Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. İşte detaylar

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi.

Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

KANDİL'DE BİR İLK

Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

"Halmat Diyar" kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992'de katıldığı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.

Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.

 

AA

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