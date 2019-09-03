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  3. MİT ve TSK operasyonuyla öldürülmüştü! O teröristin kimliği belli oldu

MİT ve TSK operasyonuyla öldürülmüştü! O teröristin kimliği belli oldu

MİT ve TSK operasyonuyla öldürülmüştü! O teröristin kimliği belli oldu

MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hakurk bölgesinde 2 Eylül'de etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu "Kawa Garzan" kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.



PKK'ya 1992'de katılan terörist Karakulak'ın bir dönem örgütün Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013'ten bu yana arandığı kaydedildi. 

AA

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