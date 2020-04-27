Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9835
  • 7,5659
  • 386.307
  • 100496
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MİT ve polisten ortak operasyon: 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

MİT ve polisten ortak operasyon: 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

MİT ve polisten ortak operasyon: 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Van'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalandı.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'DEAŞ'lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi' amacıyla yaptıkları ortak operasyonda, 2 teröristi yakaladı. 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörsitlerin, Afganistan'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan teöristlerin, gözaltındaki sorguları sürüyor.


Göçmenlere ayakkabılarını verdi...

Göçmenlere ayakkabılarını verdi...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin operasyonu İsveç basınında böyle manşet oldu

Başkan talimat verdi! Sancaktepe'deki hastanenin son durumu