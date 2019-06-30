MİT TIR'larında kumpas tescillendi

FETÖ elebaşı Gülen’in talimatıyla, MİT TIR’larının durdurulması olayını organize edenlerin cezaları belli olurken, iddianamelerde yer alan, “Sanıkların Gülen’in talimatı doğrultusunda, Tu¨rkiye'yi teröre destek veren u¨lke konumuna sokmaya çalıştıkları” tespitleriyle bir kez daha kumpas deşifre oldu.