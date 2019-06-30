MİT TIR'larında kumpas tescillendi
FETÖ elebaşı Gülen’in talimatıyla, MİT TIR’larının durdurulması olayını organize edenlerin cezaları belli olurken, iddianamelerde yer alan, “Sanıkların Gülen’in talimatı doğrultusunda, Tu¨rkiye'yi teröre destek veren u¨lke konumuna sokmaya çalıştıkları” tespitleriyle bir kez daha kumpas deşifre oldu.
FETÖ elebaşı Gülen’in talimatıyla, MİT TIR’larının durdurulması olayını organize edenlerin cezaları belli olurken, iddianamelerde yer alan, “Sanıkların Gülen’in talimatı doğrultusunda, Tu¨rkiye'yi teröre destek veren u¨lke konumuna sokmaya çalıştıkları” tespitleriyle bir kez daha kumpas deşifre oldu.