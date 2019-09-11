Son dakika... MİT tırları davasının gerekçeli kararı tamamlandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre, gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef aldığı, FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı. Gerekçede FETÖ'nün, hükümetin uluslararası arenada zor duruma düşmesi için, Suriye faaliyetlerini deşifre etme kararı aldığı belirtildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Haziran 2019'da "Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına" ilişkin 54 sanığın yargılandığı davada kararını açıklamıştı.

Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna varan mahkeme heyeti, bu eylemlerin devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetmişti.

VERİLEN CEZALAR

Sanık Yaşar Kavalcıoğlu'na "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 4 yıl 6 ay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay, Orhan Şahin'e "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 9 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Gökhan Bakışkan'a "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 9 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Mehmet Fırat'a "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 9 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Hayati Özcan'a "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Hakan Gençer "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklama suçundan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Gültekin Menge "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklamadan 6 yıl 8 ay FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Halil İbrahim Köse ise FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay, sanık Mahmut Özcan FETÖ üyeliğinden 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Önder Kır "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklamadan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün, Hüseyin Özmen "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay, bu bilgileri açıklamadan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Bekir Karataş "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklamadan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, İbrahim Aslan "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklamadan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Hakan Kaplan "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklamadan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Yasin Yalçınkaya "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay, bu bilgileri açıklamadan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, İdris Karaçizmeli "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 2 yıl 1 ay, bu bilgileri açıklamadan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

MİT’E AİT TIRLARI DURDURMUŞLARDI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ocak 2014'te ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014'te MİT'e ait araçların durdurularak, arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışanlar hakkında kamu davası açılmıştı.

İddianamede, MİT tırlarının durdurulmasının, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini El Kaide'ye yardım ediyor görünümü ile Uluslararası Ceza Mahkemesine ve Lahey Adalet Divanına taşımayı amaçlayan bir casusluk faaliyetinin önemli bir aşaması olduğu belirtilmiş, bu "mizansen ve operasyonun" amacının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine casusluk faaliyeti olduğu ve devletin gizli sırlarının ortaya dökülmesinin amaçlandığı ifade edilmişti.

İddianamede, "İşlenen suç başlangıcından sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, MİT ve Dışişleri aleyhine gerçekleştirilen, sonuçları itibarıyla Suriye devleti lehine sonuçlar doğuran bir casusluk faaliyetidir." tespiti yapılmıştı.