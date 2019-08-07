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MİT personeline en özel eğitim

MİT personeline en özel eğitim

MİT Başkanlığı tarafından devlet büyüklerine yönelik olası tehditlere karşı özel eğitime ve donanıma sahip uzman personelle “VIP Yakın Koruma Eğitimi” faaliyeti yürütülüyor. 

Başta terörizm olmak üzere tüm güvenlik tehditlerine karşı etkin ve rasyonel mücadele yöntemlerinden biri olan koruma faaliyetlerine, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de büyük gereklilik duyuluyor. Devletin tüm güvenlik kurumları gibi Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde de kurumun korumakla görevi olduğu devlet büyüklerine yönelik, özel eğitim ve donanıma sahip uzman personel tarafından “VIP Yakın Koruma Eğitimi” faaliyeti yürütülüyor. 

Özel tesislerde özel eğitim 

Koruma eğitimi alanında sayılı güvenlik servislerinin sahip olduğu özel eğitim imkanlarını bünyesinde barındıran MİT’in özel tasarım ve donanıma sahip eğitim tesislerinde yürütülen çalışmalar neticesinde VIP koruma hizmetleri sahaya taşınıyor. MİT’in yakın koruma ve savunma alanında düzenlediği eğitim programlarının içeriğinde, “VIP Yakın Koruma Organizasyonlar Eğitimi, VIP Yakın Koruma Organizasyonları nazari ve uygulamalı eğitimleri, VIP güvenliğine yönelik keşif çalışmaları, VIP güvenliğine yönelik uzman koruma personelinin bilmesi gereken ilk yardım metotları, VIP güvenliğine yönelik uzman koruma personelinin arama metotları, uzman koruma personelince kullanılan silahlar ve mekanik nişancılık eğitimi, günlük koordinasyon sağlayıcı spor aktiviteleri, VIP’lere yönelik gerçekleşebilecek saldırı senaryolarına göre özel atış eğitimlerinin yanı sıra suikast ve sabotajlarda karşı koymak üzere oluşturulan unsurlar olan CAT (Karşı Saldırı- Atak Timi) ve keskin nişancılık eğitimleri” yer alıyor. Teşkilat ulusal güvenlik birimlerinin yanı sıra çeşitli dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimlerine de VIP koruma alanında eğitimleri sunuyor.  

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