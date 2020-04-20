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  3. Mısır'daki Türk vatandaşları İstanbul'a döndü

Mısır'daki Türk vatandaşları İstanbul'a döndü

Mısır'daki Türk vatandaşları İstanbul'a döndü

Mısır'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kahire'ye gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a döndü.

Mısır'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Kahire'den aldığı 164 yolcuyla İstanbul Havalimanı'na geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, havalimanında inen yolcular sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra, bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na gönderildi.  


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