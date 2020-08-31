Mısır halkından çarpıcı cevap: İslam dünyasının lider ülkesi Türkiye

Mısır'da yapılan bir araştırma halkın İslam aleminin lideri olarak Türkiye'yi gördüğünü ortaya koydu. “Kendi ülkeniz dışında İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?” sorusuna katılımcıların %31,4’ü Türkiye, %10,4’ü Suudi Arabistan cevabını verdi. "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 15,3'ünün "Evet" demesi de dikkat çekti.

"ÜLKE YÖNETİCİLERİ BAĞIMSIZ KARARLAR ALMIYOR"

Yeni Şafak'ta yer alan haberde 20-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmada Mısırlılara “Ülke yönetiminden memnun musunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 41,6’sı “Hayır”, yüzde 40’ı “Evet” ve yüzde 18,4’ü de “Kararsızım” cevabı verdi. “Ülkede demokratik seçimler olsa mevcut yönetime oy verir misiniz?” sorusuna yüzde 48,5 “Hayır”, yüzde 35 “Evet”, yüzde 16,5 ise “Kararsızım” dedi. Ankete katılan Mısırlılar ülke yöneticilerinin bağımsız kararlar alamadığı görüşünde.

İSLAM DÜNYASININ LİDERİ TÜRKİYE

Anket, Mısır halkının Türkiye’ye olan sevgisini de ortaya koydu. Araştırmada “Kendi ülkeniz dışında İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 31,4’ü Türkiye, yüzde 10,4’ü Suudi Arabistan, yüzde 6,2’si BAE, yüzde 1,6’sı Katar, yüzde 1,0’ı Pakistan, 0,5’i İran, yüzde 9,7’si ‘diğer’, yüzde 39,2’si ‘hiçbiri’ cevabını verdi.

"KENDİ ÇIKARLARINI KULLANIYORLAR"

Ankette ekonomi yönetiminde de rahatsız olduklarını dile getiren Mısır halkı, “Ülkenizin ekonomik kaynakları size göre nasıl kullanılmaktadır?” sorusunu yüzde 53,6 “Yönetenler kendi çıkarları için kullanmaktadır”, yüzde 38,1 “Ekonomik kaynaklar halk ile paylaşılmaktadır”, yüzde 8,3 “Ekonomik kaynaklarımız Batılı ülkelerin kontrolü altındadır” şeklinde yanıtladı.

Katılımcılar, “Size göre ülke yönetiminin politikaları ile halkın düşünceleri arasında farklılık var mı?” sorusunu ise şöyle cevapladı:

Yüzde 45,0 ‘Farklılık var’, yüzde 29,2 “Kısmen farklılık var”, yüzde 16 “Farklılık yok”, yüzde 9,8 “Fikrim yok.”