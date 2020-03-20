Miraç Kandili hangi gün, ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili?

Miraç Kandili’nin ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Bugün kandil mi? Dini gün ve aylar Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili idrak edilecek. Kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamlarına gelen Miraç ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre kandil yarın idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 2020 yılında 21 Mart tarihine denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa’yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.

Miracın hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.