Minik yürekten büyük jest

SONER KAN

Tunceli’de yaşayan 5 yaşındaki Baturlap Ayhan, çok sevdiği polis üniformasını almak için kumbarada para biriktirmeye başladı. Küçük çocuk, örnek bir davranış sergileyip, kumbarasında topladığı 520 lirayı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hayata geçirdiği; ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası’na bağışladı.

Bu durumdan haberdar olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, ekibine talimat verdi. Küçük Baturalp’in jestine jestle karşılık verildi; Tunceli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Baturlap Ayhan’ı evinde ziyaret edip, ona polis üniforması hediye etti.

Baturalp da üniformasını giyip, polis selamı vererek, Vali Sonel’e teşekkür etti.