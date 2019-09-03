Minik Eymen'in son sözleri bu olmuş: Annem beni yere çarpıyor amca
Eymen’i vicdansızca öldüren anne, sevgilisi ve kardeşi adliyeye sevkedildi. Çocuğun olaydan önce ‘Annem beni yere attı’ dediği ortaya çıktı.
İzmir Buca’da geçen hafta emniyete 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın ailesi tarafından şiddet gördüğü ihbarı geldi. Polis, anneden Eymen’i getirmesini isteyince çelişkili ifade verdi. Anne Mine Durak, “Eymen’i birlikte yaşadığım Serkan E. dövdü. Eymen nefessiz kalınca da korktuk Kaynaklar Mahallesi’ndeki tandıra attık” dedi. Ekipler, olay yerinde, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde küçük Eymen’in elleri ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedini buldu.
Evladının katledilmesine göz yuman vicdansız anne Mine Durak., sevgilisi Serkan E. ve kardeşi Erkan E. dün adliyeye sevk edildi.
Eymen’in yaşadığı apartmanın görevlisi Ramazan Çağlar, “Olaydan önce Eymen-’in gözü mordu. ‘Annem beni kaldırıp yere attı’ dedi” diye konuştu.