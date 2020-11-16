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  • Minibüsçülerin "dakika" kavgası: Durağa erken geldi diye arkadaşını bıçakladı
16 Kasım 2020 Pazartesi 10:50 | Son Güncelleme:

Minibüsçülerin "dakika" kavgası: Durağa erken geldi diye arkadaşını bıçakladı

Minibüsçülerin "dakika" kavgası: Durağa erken geldi diye arkadaşını bıçakladı
DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir minibüs sürücüsü, son durağa üç dakika erken geldiği için başka bir minibüs sürücüsü olan arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Bağcılar'da minibüs sürücüsü, son durağa üç dakika erken geldiği için başka bir minibüs sürücüsü tarafından bıçaklandı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, Mahmutbey Mahallesi İSTOÇ içerisinde bulunan minibüs son duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy-İSTOÇ hattında sefer yapan Gökhan E., Alibeyköy'den seferine başlayıp, İSTOÇ son durağa geldi. Yaklaşık üç dakika sonra arkadaşı olan Orhan İçsezgi de gelip sıraya girdi. Gökhan E., arkadaşı Orhan İçsezgi ile sıraya erken girmesi nedeniyle minibüs içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Gökhan E. yanında bulunan bıçakla arkadaşı Orhan İçsezgi'yi sol bacağından bıçakladı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar hemen araya girerek kavgayı sonlandırdı. Arkadaşını bıçaklayan Gökhan E. minibüsüne binerek olay yerinden kaçtı. Orhan İçsezgi'nin kan kaybettiğini gören çevredeki bir vatandaş yaranın üstünü kapatıp bacağını bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan İçsezgi hastaneye götürüldü. Polis, kaçan sürücü Gökhan E'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

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