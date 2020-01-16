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  3. Minibüsçü seyir halindeyken bakın ne yaptı! Bu kadarına pes

Minibüsçü seyir halindeyken bakın ne yaptı! Bu kadarına pes

Minibüsçü seyir halindeyken bakın ne yaptı! Bu kadarına pes

Sakarya'da yolcu taşıdığı sırada multimedya sisteminden okey oynayan minibüs sürücüsü L.K.'nin, ehliyetine el konuldu.

Kocaali ile Adapazarı ilçeleri arasında yolcu taşıyan L.K., minibüsünü kullanırken, multimedya sistemi üzerinden okey oynadı. L.K.'nin okey oynadığı anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya paylaşıldı.

PARA CEZASI ALDI, EHLİYETİNE EL KONULDU
Hareket halindeyken yolcuların hayatını hiçe sayarak okey oynayan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, L.K. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlattı. L.K.'ye idari para cezası uygulanarak, ehliyetine el konuldu.

(DHA)


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