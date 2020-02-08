Milyonluk vurgun yaptılar... Lüks villada yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik harekete geçti. Bir ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, çete üyelerinin, kiraladıkları lüks villada yaşadıkları ve şehir şehir gezerek yasa dışı bahis oynattığını saptadı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından, Adana, Mersin ve Bartın'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 milyon 165 bin liralık kazanç sağlayan 19 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorguya alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(İHA)