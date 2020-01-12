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  3. Milyonların gönlünü kazanmıştı... Başkan Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Milyonların gönlünü kazanmıştı... Başkan Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Milyonların gönlünü kazanmıştı... Başkan Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Başkan Erdoğan, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.

Başkan Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ümmü Gülsüm arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm’e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara’ya davet etti.

(İHA)

 


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