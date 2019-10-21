Milyarlık mirasta flaş gelişme! Demans hastası eşe kayyum atanacak

Milyarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 100 iş insanı arasında gösterilen Selçuk Ecza Holding'in sahibi merhum Ahmet Keleşoğlu'nun (91) mirasçıları arasında patlak veren miras kavgasında şirketin içinin boşaltılma ihtimaline karşı ihtiyati tedbir talebinde bulunulması istendi. Mahkeme, demans hastası eş Nezahat Keleşoğlu'na(90) vasi olarak atanan öz yeğeninin menfaat çatışması nedeniyle kayyum atanması için davalılara süre verdi. Ahmet Keleşoğlu 4 yıl önce vefat etmişti. Çocuğu olmayan iş insanından geriye demans hastası eşi Nezahat Keleşoğlu ile merhumun 5 kardeşinin 26 çocuğu kalmıştı.



Sabah'ın haberine göre, Nezahat Keleşoğlu'na vasi olarak Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın başkanı yeğeni Mustafa Sonay Gürgen atandı. Gürgen, merhumun 5 kardeşinin 26 çocuğuna ve torunlarına 1 Ocak 2002'den sonra edindiği yaklaşık 1 milyar liralık mallar üzerinde hak sahibi olduklarını iddia ederek mal rejimine dayalı alacak davası açmıştı. Davaya cevap veren davalı 26 mirasçı da vasi Mustafa Sonay Gürgen'in vesayet altındaki Nezahat Keleşoğlu'nun haklarını korumaktan ziyade bu davanın kendi geleceği için açılmış bir dava olduğunu iddia ederek davanın reddini istemiş, mahkeme ara kararında 26 mirasçının hisseleri üzerine tedbir koymuştu. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın son duruşmasında ilginç bir gelişme yaşandı. Mahkeme menfaat çatışması nedeniyle Nezahat Keleşoğlu'na kayyum atanması için davalılara süre verilmesine karar verdi.

HİSSELERE TEDBİR SONRA



Mahkeme, talebi değerlendirerek menfaat çatışması bulunmasından dolayı kayyum atanması konusunda karar verilmek üzere davalıların avukatlarından Mustafa Demirbağ'a süre verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca suç duyurusunda bulunulduktan sonra Holding'in hisselerine ihtiyati tedbir konulmasının değerlendirileceğini belirtip duruşmayı erteledi.