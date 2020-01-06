Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9781
  • 6,6978
  • 303.706
  • 111759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Milli Stinger geliyor

Milli Stinger geliyor

Milli Stinger geliyor

Taşınabilir omuzdan fırlatılan karadan havaya bir füze sistemi olan Portatif Hava Savunma Füze Sistemi PorSav'ın harp başlıklı güdümlü test füzesi atış testlerinin 2020 yılı içerisinde yapılacağı bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede kullanılan FIM-92 Stinger ile aynı işlevde bir silahın üretilmesi ve halihazırda envanterde bulunan Stinger'lerin yerini almak üzere geliştirilmeye başlanan Portatif Hava Savunma Füze Sistemi PorSav'ın harp başlıklı atışlı testlerinin 2020 yılı içerisinde yapılacağı bildirildi.

4 kilometre irtifa ve 6 kilometre menzile kadar etkili olacağı belirtilen milli taşınabilir hava savunma füze sistemi, hedeften yayılan kızılötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelim sağlayan silah, isabet başarısı ve menzili içerisinde etkili tahrip sistemi sayesinde stratejik önemi olan bir ekipman olacak.


Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert çıkış!
Taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu
Ebru Şahin ile Oğulcan Engin hakkında flaş aşk iddiası!
Sıcak su torbası patladı, Seda Sayan hastanelik oldu!
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e evlilik teklifi mi etti?
<p>İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı f

Rus Savaş Gemisi, İstanbul Boğazı´nda Kıyıya Sürüklendi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte Kanal İstanbul'un güzergahı: Havadan böyle görüntülendi

Nostradamus'un 2020 kehanetleri