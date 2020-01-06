Milli Stinger geliyor

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede kullanılan FIM-92 Stinger ile aynı işlevde bir silahın üretilmesi ve halihazırda envanterde bulunan Stinger'lerin yerini almak üzere geliştirilmeye başlanan Portatif Hava Savunma Füze Sistemi PorSav'ın harp başlıklı atışlı testlerinin 2020 yılı içerisinde yapılacağı bildirildi.

4 kilometre irtifa ve 6 kilometre menzile kadar etkili olacağı belirtilen milli taşınabilir hava savunma füze sistemi, hedeften yayılan kızılötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelim sağlayan silah, isabet başarısı ve menzili içerisinde etkili tahrip sistemi sayesinde stratejik önemi olan bir ekipman olacak.