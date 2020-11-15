15 Kasım 2020 Pazar 18:47 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığından Suriye mesajı: Tüm teröristlerin sonu, kazdıkları çukurlara gömülmektir
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'deki operasyonlarla ilgili kararlılık mesajını yineledi. Bakanlık paylaşımında, "Tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir.
1/ Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. pic.twitter.com/npLIMq99M3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020