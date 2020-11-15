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  • Milli Savunma Bakanlığından Suriye mesajı: Tüm teröristlerin sonu, kazdıkları çukurlara gömülmektir
15 Kasım 2020 Pazar 18:47 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığından Suriye mesajı: Tüm teröristlerin sonu, kazdıkları çukurlara gömülmektir

Milli Savunma Bakanlığından Suriye mesajı: Tüm teröristlerin sonu, kazdıkları çukurlara gömülmektir

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'deki operasyonlarla ilgili kararlılık mesajını yineledi. Bakanlık paylaşımında, "Tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir.
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