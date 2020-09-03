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  3. Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması
03 Eylül 2020 Perşembe 20:15 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması
AA

Milli Savunma Bakanlığından, Rusya tarafından ilan edilen NOTAM sonrasında ilan edilen NAVTEX'lerin seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulama olduğu, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyetinin icra edilmeyeceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu tarafından Doğu Akdeniz'de NOTAM ilan edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, NOTAM'larda belirtilen sahaların Türk NAVTEX Servis Bölgesi içinde bulunması nedeniyle bölgedeki seyir emniyetine yönelik potansiyel etkileri değerlendirilerek Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından bahse konu bölgelere yönelik NAVTEX yayımlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu NAVTEX ilanları 07 Nisan, 21 Nisan, 04 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos 2020 tarihlerinde olduğu gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulamadan ibarettir. Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat/eğitim/atış faaliyeti icra edilmeyecektir."
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