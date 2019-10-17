Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya sert tepki
Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinden NATO'ya Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptığı açıklama nedeniyle çok sert tepki gösterdi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir.