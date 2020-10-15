Milli Savunma Bakanlığı'ndan işgalci Ermenistan'a tepki

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan’ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. Yerleşim yerlerini hedef alan, misket bombası ve fosfor bombası kullanan Ermenistan şimdi de mezarlığa ziyarete gelen sivilleri vurdu. Ermenistan’ın bu caniliklerine artık dur denilmeli!"