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15 Ekim 2020 Perşembe 16:53 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan işgalci Ermenistan'a tepki

Milli Savunma Bakanlığı'ndan işgalci Ermenistan'a tepki

Milli Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına "Ermenistan'ın işlediği insanlık suçlarını dünyaya duyurmaktan geri duyrmayacağız" diyerek tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan’ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. Yerleşim yerlerini hedef alan, misket bombası ve fosfor bombası kullanan Ermenistan şimdi de mezarlığa ziyarete gelen sivilleri vurdu. Ermenistan’ın bu caniliklerine artık dur denilmeli!"

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