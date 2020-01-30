MSB'den videolu 'bayrak' tepkisi
Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdiği açıklamasında, "AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz"
Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz! #İşteBuBayrak ???? pic.twitter.com/gCNtdGQMwH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2020