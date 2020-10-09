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  • Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümü paylaşımı
09 Ekim 2020 Cuma 10:33 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümü kutlayan paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümü olması nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakanlık paylaşımında, "Büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın 1’inci yıl dönümünde aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bölgedeki Suriyeli kardeşlerimize de kendi topraklarında huzurlu ve güvenli bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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