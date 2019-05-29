Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda yaralanan iki askerimiz şehit düştü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda yaralanan 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı"nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

(AA)