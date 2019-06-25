MSB 2019 Muvazzaf Astsubay personel alımı duyurusu yayınlandı! MSB personel temin sayfası

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışamak isteyen binlerce vatandaşın beklediği haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı için gerekli duyuruyu 24 Haziran Pazartesi günü resmi sitesinde yayınladı. MSB personel temin sayfasına giren bireyler Astsubay personel alımı şartlarının ne olduğunu öğrenmek istiyor. Yapılan açıklamada değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm adayların başarı sıralamasına tabi tutularak sıralandığı söyleniyor.

MSB DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, kesin kayıt işlemleri için 26 – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri arasında Kara Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığına (BALIKESİR) şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Kesin kayıt için istenen belgeler;

1-Nüfus cüzdanı aslı/TC Kimlik Kartı ve 4 adet A5 boyutunda fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-6 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası tükenmez kalemle yazılmış şekilde),

4-İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

5-Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

6-Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir), (Adaylar edevlet sistemi Adalet Bakanlığı Dava Dosyası Sorgulama ve Yargıtay Dava Dosyası Sorgulama sayfalarından haklarında açılan bir dava ve herhangi bir siyasi parti üyeliği olmadığına dair isminin açıkça gözüktüğü belgeyi çıktı alacaklardır),

7-Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

8-Mezun olunan ön lisans/lisans diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, (e-devlet sisteminden alınmış olabilir, yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olan adaylar denklik belgesi getireceklerdir),

9-Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

10-Transkript belgesinin fotokopisi,

11-Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

12-Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

13-Noter onaylı Taahhütname/Yüklenme Senedi, (Onaysız belge kabul edilmeyecek, katılış sonrasında noter onayı için birlik dışına çıkılmasına müsaade edilmeyecektir.)

14-Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta iseniz, ayrılış katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta iseniz ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

15-MSB.lığı tarafından belirlenen hastanelerden alınan Sağlık Raporu: MSB tarafından belirlenen sağlık kurumları dışındaki sağlık kurullarından veya hastanelerden alınan raporlar geçersizdir. Geçerli raporu bulunmayan adayın ilişiği kesilecektir.

16Adaylar gelmeden önce bağlı bulundukları askerlik şubelerine ASTTASAK sınavını kazandıklarının bilgisini verecek ve gerekli işlemleri yaptıracaklardır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için

Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 26 – 28 Haziran 2019 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanlığı Personel Temin Koordinasyon Şb.’ye (Dikimevi/ANKARA) şahsen ön kayıt için başvuracaklardır. Bu adaylar için bundan sonra izlenmesi gereken yol/işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

Ön kayıt için istenen belgeler;

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2-6 adet vesikalık fotoğraf,

3-İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

4-Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

5-Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir), (d) Mezuniyet Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

6-Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

7-Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu,

8-Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 26-28 Haziran 2019 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına (Kütahya) şahsen ön kayıt için başvuracaklardır. Bu adaylar için bundan sonra izlenmesi gereken yol/işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

Ön kayıt için istenen belgeler;

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2-6 adet biyometrik fotoğraf 50mm-60mm beyaz fonda desensiz (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),

3-İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

4-Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

5-Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

6-Lisans/Önlisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

7-Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

8-Transkript belgesinin fotokopisi,

9-Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

10-Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

11-Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı (e-devlet sisteminden alınmış olabilir).