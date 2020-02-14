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  3. Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

illi Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

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