Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TEBER Lazer Güdümlü Kiti hedefi tam isabet ile vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER Lazer Güdümlü Kiti'nin hedefi tam isabet ile vurduğunu duyurdu.

Bakanlık paylaşımında, "1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, TEBER Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi. ROKETSAN TEBER Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu." açıklamalarında bulundu.