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  • Milli Savunma Bakanlığı: 8 uçağımız toplamda 14 sorti icra etti
31 Ekim 2020 Cumartesi 10:10 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı: 8 uçağımız toplamda 14 sorti icra etti

Milli Savunma Bakanlığı: 8 uçağımız toplamda 14 sorti icra etti
AA

MSB, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 8 uçağın 14 sorti icra ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız sürdü. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplam 14 sorti icra etti." ifadelerine yer verildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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