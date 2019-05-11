Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Anneler Günü mesaj

Bakan Akar, mesajında şunları dedi:

"Değerli mesai ve silah arkadaşlarım, çok kıymetli Annelerimiz,

Toplum ve kültür hayatımızın en kutsal birliği aileyi, hayatın türlü zorluklarına karşı ayakta tutan; sevgi, şefkat, merhamet, sorumluluk ve fedakârlık gibi ulvi değerlerle çocuklarımızı yetiştiren ve geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan saygıdeğer annelerimizin “Anneler Günü”nü en içten duygularla kutluyorum.Emsalsiz bir sevgi, şefkat ve sabırla bizleri büyüten, varlıklarıyla bizlere güç veren, iyi ve kötü günde daima yanımızda bulunan, sevindiğimizde sevinen, üzüldüğümüzde bizden çok üzülen, nefes aldığı her an daima mutluluğumuzu isteyen, yaşam kaynağımız ve en güvenli sığınağımız kıymetli annelerimize hayatımızın her anında yanlarında olduğumuzu hissettirmek hepimizin en önemli vazifesidir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, 780 bin km vatan toprağının, 462 bin km mavi vatanın güvenliği ve bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna en kıymetli varlıkları olan evlatlarını, avuçlarına kına yakarak büyük bir gururla peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderen saygıdeğer annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

“Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla kendini millî ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünlere gelmemize vesile olan ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi büyük fedakârlıklarla yetiştiren; çocuklarımızı büyük emeklerle geleceğe hazırlayan ve bizlere daima destek olan saygıdeğer annelerin “Anneler Günü”nü bir kez daha kutluyor; kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor; ebediyete intikal etmiş bütün anneleri de saygı ve rahmetle anıyorum."

(İHA)