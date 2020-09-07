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  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme
07 Eylül 2020 Pazartesi 09:52 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme
AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı: "Akar'ın Peach ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ve diğer NATO konuları ele alındı."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’de bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach’i Millî Savunma Bakanlığı’nda kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ile diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar tarafından;

-NATO Genel Sekreteri’nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı,

-Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu,

-Sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği,

-Diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği,

-Türkiye’nin Kıbrıs dâhil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu,

-Türkiye’nin NATO’daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceği ifade edildi.

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