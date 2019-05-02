Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile İstanbul'da görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı." ifadesine yer verildi.

AA