Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Gerilimi Atina tırmandırıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının 2021 bütçe sunumunu yaptı. Doğu Akdeniz’e değinen Bakan Akar, “Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’dır” diyerek şunları kaydetti: “Biz önkoşulsuz olarak tüm sorunları görüşmeye hazırız. Biz haklıyız. Kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Ege ve Akdeniz’deki haklarımızı gözetmekte kararlıyız. Türkiye askeri konularda Libya’ya danışmanlık desteği veriyor. Vermeye devam edecektir.”

ORDU DEĞİL SERMAYE



Bakan Akar, Tank Palet Fabrikası konusunda muhalefetin eleştirilerine de şu yanıtı verdi: “Tank Paleti Fabrikası’na ilişkin sürekli kullanılan ‘peşkeş’ kelimesi doğru değil. Çünkü yapılan faaliyet açık. Oradaki belgelerde, Katar ordusu diye bir şey yok. Katar sermayesi var.”