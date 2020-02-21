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  3. Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınırda peş peşe görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınırda peş peşe görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınırda peş peşe görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hatay'a gitti.

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

AA


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