Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: "Planlarımız var"

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Akdeniz'de "Kaplan Pençesi" tatbikatı düzenlendi. Tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da izledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Üssü'nde Bakan Akar, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD'NİN S-400 YAPTIRIMLARI

Hava savunma sistemi için bize Rusya olumlu cevap verdi. ABD'nin yaptırımın herhangi bir zararı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Başka NATO olmak üzere beraber yapacağımızın faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirmek isteriz. ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz.

Şu an ülkemizde bulunan S-400'lerin kontrolleri yapılıyor.

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM

Ülkemizin menfaatlerini korumak bizim boynumuzun borcu. Biz sadece haklarımızı korumak istiyoruz. Bizim yaptığımız bu hak arayışını olumsuz gösteren Yunanistan'dır. Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeler yaparak çözüm bulması bunun en doğru yoludur. Bizim planlarımız var, bu çerçevede ilerlemeye çalışıyoruz.

Siz Türkiye ile görüşmeden başka yerlerde çözüm arıyorsanız, bu durum çözülmez. Biz tamamen diyalog diyoruz. Ancak hiçbir şekilde oldu bittiye getirmemek de bizim en büyük kararlılığımız.

KARABAĞ'A TÜRK BARIŞ GÜCÜ

Ortak merkez konusunda mutabakat sağlandı. Şu an inşaat devam ediyor. Görev süresini de Ruslar ile konuşacağız.

İster Trump olsun ister Bıden olsun, bizim için ABD ile en önemli konu YPG'dir.

YUNANİSTAN'A MESAJ

3 ayda 46 NAVTEX, 22 eğitim sahası ilan etti, sadece ikisini kullandı. Bunlar iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı davranışlardır. Komşumuz görüşmeler konusunda son derece yavaş, isteksiz fakat gerçekleri saptırmaya devam ediyor.



ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek"



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