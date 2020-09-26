Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Doğu Akdeniz" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki; modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 'Preveze Deniz Zaferi'nin 482’nci yıl dönümünü ve denizcilerin "Deniz Kuvvetleri Günü"nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirten Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"27 Eylül 1538’de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi, Akdeniz tarihinde bir dönüm noktasıdır. Preveze Deniz Zaferi ile Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuş ve Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Bu deniz savaşı, Türk donanmasına mükemmel komuta eden ve denizcilik usullerine en üst seviyede vakıf kaptanlarımızın ve kahraman leventlerimizin muharebe yetenekleri ile kazanılmıştır. Türk denizcilik tarihinin müstesna sayfalarına adları yazılan ve dünya denizcilik tarihine damga vuran bahriyelilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz de bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakâr personeliyle 'Mavi Vatanımız'da etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmekte, aynı zamanda dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır."

"KARARLILIKLA KORUMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Mesajında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değinen Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: