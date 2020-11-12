12 Kasım 2020 Perşembe 20:07 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye hem masada hem sahada
AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'dan kurtardığı Dağlık Karabağ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin "Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Türk Rus gözetleme merkezine ilişkin): Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2' si Kelbecer, Laçin bir de Ağdan var. 7 rayonun 4'ü ü Azerbaycan kontrolünde. Ağdan'ı 15 Kasım'da Kelbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak.
Bakan Akar: "(Karabağ'daki anlaşma) Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil"
Bakan Akar: "(Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak"
Bakan Akar: "Gözlem gücü için tezkere gerekebilir. Asker sayısı yarın ki görüşmede netleşecek."