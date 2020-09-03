Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4499
  • 8,8216
  • 463.142
  • 1078.01
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Isparta'ya geldi
03 Eylül 2020 Perşembe 15:54 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Isparta'ya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Isparta'ya geldi
AA

Milli Savunma Bakanı Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi Isparta Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Eskişehir'deki temaslarının ardından Isparta'ya geldi.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Ömer Seymenoğlu, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına geçti.

Buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve TSK komuta kademesi, Isparta Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Vali Seymenoğlu ile görüştü.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

RTÜK'ten Netflix kararı: 'Minnoşlar' filmi katalogdan çıkarılacak
Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
3 büyüklerin alamadığı golcüyü Alanyaspor kaptı
Meteoroloji turuncu kodla uyardı: Sıcaklık artışı devam edecek
10 bin göçmeni ölüme terk ettiler: AB Yunanistan'a karşı hala ‘beklemede‘
Bir dakikada gündem

Bir dakikada gündem

52 helyum balonu ile kilometrelerce yükseldi! işte o anlar...

52 helyum balonu ile kilometrelerce yükseldi! işte o anlar...

Rize'de 2 bin 700 rakımlı yaylada kayık yaptı

Rize'de 2 bin 700 rakımlı yaylada kayık yaptı

Bağışıklığa iyi gelen 3 malzeme ile zerdeçal k�

Bağışıklığa iyi gelen 3 malzeme ile zerdeçal kürü tarifi