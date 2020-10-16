16 Ekim 2020 Cuma 18:56 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüşme gerçekleştirdi
AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile İstanbul'da görüştü.
Akar ve Taran görüşmesinde, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.