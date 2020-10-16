Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüşme gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile İstanbul'da görüştü.

Akar ve Taran görüşmesinde, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.