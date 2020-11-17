17 Kasım 2020 Salı 15:56 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar: Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri yapıldı
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." şeklinde konuştu.