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06 Ekim 2020 Salı 19:05 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüşme gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüşme gerçekleştirdi
AA

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki Bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere'nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ma

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