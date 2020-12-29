29 Aralık 2020 Salı 17:51 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti
AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Ortak Merkez'de görev yapacak personelin Azerbaycan'a gittiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ortak Merkez'de görev yapacak personelin Azerbaycan'a gittiğini açıkladı.
AA'da yer alan habere göre, Bakan Akar, "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak." açıklamasında bulundu
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