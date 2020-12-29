Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ortak Merkez'de görev yapacak personelin Azerbaycan'a gittiğini açıkladı.



AA'da yer alan habere göre, Bakan Akar, "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak." açıklamasında bulundu



Ayrıntılar geliyor...