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  • Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti
29 Aralık 2020 Salı 17:51 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti
AA

Milli Savunma Bakanı Akar, Ortak Merkez'de görev yapacak personelin Azerbaycan'a gittiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ortak Merkez'de görev yapacak personelin Azerbaycan'a gittiğini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Akar, "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak." açıklamasında bulundu

Ayrıntılar geliyor...

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