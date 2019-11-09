Milli Piyango çekiliş sonuçları | 9 Kasım Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Para kazanma hayali kuran vatandaşlar biletini aldı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Milli Piyango sonuçları belli oldu mu? Haberimiz içerisinden 9 Kasım 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

9 KASIM 2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango sonuçları belli oldu. 9 Kasım Cumartesi Milli Piyango çekiliş sonuçları:

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

275025

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

518337

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

003363 064026 075393 127354 190015 371255

434113 474612 494455 579860

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

010344 034946 051016 056453 058420 127111

135714 196615 204318 236325 241386 366350

409568 411756 424766 440040 480004 506640

521894 527181

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

05359 11135 15294 16280 17834 17998

40844 41915 49908 50691 57402 59609

59633 61231 66313 67064 68153 70183

89262 98438

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0063 0332 1213 3504 3563 4567

5479 5512 6077 6391 6615 7010

7082 8601 9288

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

016 072 074 100 152 223

275 400 601 997

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

05 07 26 30 48 49

77 87

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

075025 175025 205025 215025 225025 235025

245025 255025 265025 270025 271025 272025

273025 274025 275005 275015 275020 275021

275022 275023 275024 275026 275027 275028

275029 275035 275045 275055 275065 275075

275085 275095 275125 275225 275325 275425

275525 275625 275725 275825 275925 276025

277025 278025 279025 285025 295025 375025

475025 575025

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.



Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.

En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.