Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişler haftanın belirli günlerinde yapılıyor. Cumartesi ve çarşamba günleri gerçekleşen çekilişlerle şanslı rakamlar açıklanıyor. 29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları ile büyük ikramiyenin sahibi belli olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango 29 Eylül çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş bugün saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Şanslı rakamlar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.