Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango sorulama yapmak isteyen bireyler çekilişin gerçekleşeceği saati bekliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango oyunu bu hafta 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştiriliyor. Para kazanma hayali kuran binlerce şans oyunu sever Milli Piyango bileti satın alıyor. İşte 30 Ağustos 2019 Milli Piyango sonuçları

30 AĞUSTOS 2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 Ağustos Milli Piyango sonuçlar:

5000000 TL ikramiye kazanan numaralar

145877

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

045337 052962 059039 069903 072826 109051

117426 128646 136353 180148 183400 193449

193866 197732 255007 296348 331086 334182

337554 338590 351203 351598 368439 372101

396595 396906 411021 427677 443234 463409

474054 486719 507600 509182 529637 538895

542557 545471 553251 553895 554395 560309

560316 641160 650629 653654 660251 669422

688625 689854

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

02910 03599 03641 03678 03725 03785

04921 05159 05888 06098 06166 06635

08539 08867 09699 12235 12562 13146

13507 15032 15186 15919 18334 18612

18673 19840 20591 22608 23695 23987

24100 29132 30203 30950 31104 31360

32307 32590 32835 33044 34116 36186

36687 37249 38360 38606 39380 39662

40678 41201 41711 42244 42245 42407

43680 43947 45485 47052 47547 48681

54861 57825 64655 64722 64791 65403

68475 71484 71606 72248 73433 73730

74577 74679 76257 77311 80106 80793

81126 81327 82143 83936 85322 86267

86953 87095 88359 89088 89640 89977

90033 90482 91997 95143 96187 96624

96703 97809 98563 99406

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

1025 1304 1441 1473 1949 2429

2781 3523 3610 3634 4078 4081

4455 4515 4519 4652 4778 5281

5834 5957 6085 6263 6596 6660

6759 7005 7322 8444 8555 9414

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

053 231 312 411 456 500

552 792 850 880 959 977

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

05 43 58 79 84 88

94

Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

4 7

5000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

045877 105877 115877 125877 135877 140877

141877 142877 143877 144877 145077 145177

145277 145377 145477 145577 145677 145777

145807 145817 145827 145837 145847 145857

145867 145870 145871 145872 145873 145874

145875 145876 145878 145879 145887 145897

145977 146877 147877 148877 149877 155877

165877 175877 185877 195877 245877 345877

445877 545877 645877

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.



Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.

En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.