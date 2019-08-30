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  3. Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları arama motorunda aratılan konular arasında yerini aldı. Her ayın 9,19 ve 29’unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi 30 Ağustos’a özel olarak gerçekleştiriliyor. Para kazanma hayali kuran binlerce vatandaş biletini alıp sonuçların açıklanmasını bekliyor. Büyük ikramiyenin 5 milyon TL olduğu çekilişte heyecan dorukta. Haberimiz içerisinden Milli Piyango sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango sorulama yapmak isteyen bireyler çekilişin gerçekleşeceği saati bekliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango oyunu bu hafta 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştiriliyor. Para kazanma hayali kuran binlerce şans oyunu sever Milli Piyango bileti satın alıyor. İşte 30 Ağustos 2019 Milli Piyango sonuçları

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30 AĞUSTOS 2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 Ağustos Milli Piyango sonuçlar:

5000000 TL ikramiye kazanan numaralar

145877

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

045337  052962  059039  069903  072826  109051 

117426  128646  136353  180148  183400  193449 

193866  197732  255007  296348  331086  334182 

337554  338590  351203  351598  368439  372101 

396595  396906  411021  427677  443234  463409 

474054  486719  507600  509182  529637  538895 

542557  545471  553251  553895  554395  560309 

560316  641160  650629  653654  660251  669422 

688625  689854

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

02910    03599    03641    03678    03725    03785   

04921    05159    05888    06098    06166    06635   

08539    08867    09699    12235    12562    13146   

13507    15032    15186    15919    18334    18612   

18673    19840    20591    22608    23695    23987   

24100    29132    30203    30950    31104    31360   

32307    32590    32835    33044    34116    36186   

36687    37249    38360    38606    39380    39662   

40678    41201    41711    42244    42245    42407   

43680    43947    45485    47052    47547    48681   

54861    57825    64655    64722    64791    65403   

68475    71484    71606    72248    73433    73730   

74577    74679    76257    77311    80106    80793   

81126    81327    82143    83936    85322    86267   

86953    87095    88359    89088    89640    89977   

90033    90482    91997    95143    96187    96624   

96703    97809    98563    99406

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

1025      1304      1441      1473      1949      2429     

2781      3523      3610      3634      4078      4081     

4455      4515      4519      4652      4778      5281     

5834      5957      6085      6263      6596      6660     

6759      7005      7322      8444      8555      9414     

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

053         231         312         411         456         500        

552         792         850         880         959         977        

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

05           43           58           79           84           88          

94

Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

4             7

5000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

045877  105877  115877  125877  135877  140877 

141877  142877  143877  144877  145077  145177 

145277  145377  145477  145577  145677  145777 

145807  145817  145827  145837  145847  145857 

145867  145870  145871  145872  145873  145874 

145875  145876  145878  145879  145887  145897 

145977  146877  147877  148877  149877  155877 

165877  175877  185877  195877  245877  345877 

445877  545877  645877

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir. 

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur. 

En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz. 

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